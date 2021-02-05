РИАМО - 5 фев. Институт фундаментальной вирусологии должны создать в России для глубокого изучения вирусов, сейчас изучены только 6,5 тысячи вирусов, заявил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

В России на сегодняшний день отсутствует институт фундаментальной вирусологии. Ранее специалисты РАН обращались к президенту с соответствующей инициативой, которая была поддержана. По данному вопросу работает постоянная рабочая группа.

«Работа идет очень активно. Думаю, что в ближайшее время мы сможем подготовить конкретные рекомендации по этому вопросу (созданию института - ред.). <...> Без наличия такой структуры глубоко изучать вирусы крайне сложно», - отметил Чехонин.

Он добавил, что современная наука знает о наличии 700 миллионов вирусов и только около 6,5 тысячи из них охарактеризовано.

«Это колоссальный провал в фундаментальных аспектах изучения. Для этого нужна техника, чтобы эту площадку усилить», - заключил Чехонин. ​

Роботизированный ассистент преподавателя появится в столичном «Наукограде»>>