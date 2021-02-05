РИАМО - 5 фев. На специализированные стоянки в Москве в среднем за сутки эвакуируют около 700 автомобилей, что меньше, чем шесть лет назад, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «АМПП».

«Среднесуточно с городских улиц на спецстоянки сейчас эвакуируют около 700 автомобилей нарушителей, при этом шесть лет назад в сутки эвакуировали более 900 авто», - сказал собеседник агентства.

По его словам, это говорит о том, что московские автомобилисты стали внимательнее относиться к соблюдению правил остановки и стоянки.

Собеседник агентства добавил, что порядка 91% автовладельцев забирают свои машины со спецстоянок в день эвакуации.