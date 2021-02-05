РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства Люберец успешно прооперировали двух девочек, рожденных с внутриутробной патологией, сейчас жизням маленьких пациенток ничего не угрожает, их выписали домой, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Две девочки, Светлана и Милабель, появились на свет в роддоме Люберец с диагнозом гастрошизис. Это достаточно редкое заболевание, при котором через овальное отверстие в животе диаметром от 2 до 5 сантиметров наблюдается выпадение внутренних органов. Через несколько часов после рождения обеим девочкам провели операцию.

«Врачам удалось добиться восстановления работы кишечника, избавиться от инфекции и сделать первичную радикальную пластику передней брюшной стенки. Данную патологию можно заметить еще на УЗИ на первом скрининге. К сожалению, врачи часто рекомендуют прерывать беременность, так как относительно недавно технологии и квалификация врачей не позволяли спасти малыша. Сейчас мы рекомендуем будущим родителям не принимать поспешных решений и приезжать в наш центр. У этих детей случаи оказались непростые: хоть впереди еще процесс восстановления, главная патология прооперирована успешно», - сказала главный врач учреждения Татьяна Мельник.

Родители спасенных девочек во время выписки поблагодарили весь коллектив МОЦОМД - родильного дома, реанимации и хирургии новорожденных. Отдельные слова они адресовали заведующему отделением хирургии новорожденных Николаю Щапову.