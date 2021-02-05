РИАМО - 5 фев. Основной период сдачи Единого госэкзамена начнется в России 31 мая, первыми в проекте расписания стоят экзамены по химии, географии и литературе, сообщает ТАСС.

Самым массовым будет ЕГЭ по русскому языку, его проведут в течение двух дней — 3 и 4 июня.

«Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, начнутся 25 мая с русского языка», —​ добавляется в сообщении.​

В этом году ученики 11-х классов, которые после окончания школы не станут поступать в высшие учебные заведения, должны сдать лишь два предмета в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — русский язык и математику.

«Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11) <...> будет проведен только по двум обязательным предметам: 25 мая — по русскому языку и 28 мая — по математике, а также в резервные дни: 8 июня — по русскому языку и 10 июня — по математике», — добавляется в публикации.