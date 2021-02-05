РИАМО - 5 фев. В столичном районе Царицыно идет строительство жилого дома на 266 квартир по программе реновации старого жилфонда, работы планируют завершить в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Жилой дом состоит из пяти секций, имеет подземную парковку и находится по адресу: Кантемировская улица, владение 27. Он рассчитан на 266 квартир общей площадью 15,3 тысячи квадратных метра.

«В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей, а также внутренняя отделка. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2021 году», — сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Отделка квартир будет выполнена в соответствии со стандартами реновации. Фасад здания облицуют отделочным кирпичом. На стенах установят корзины для кондиционеров, а лоджии застеклят.

Зону вокруг здания озеленят и благоустроят. Там появятся детские и спортивные площадки, скамейки, фонари, деревья, газоны и цветники.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она подразумевает расселение более 5,1 тысячи домов, где проживают около миллиона москвичей.

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