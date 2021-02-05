РИАМО – 5 фев. Клинические исследования вакцины против гриппа и коронавируса могут завершить в России до конца текущего года, заявил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

«Вакцина на основе живой противогриппозной вакцины, которая создается в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге под руководством профессора Руденко <...> это наша пятая кандидатная вакцина (от коронавируса – ред.). Думаю, что она до конца года пройдет клиническое испытание», - сказал Чехонин.

Он отметил, что это очень интересная вакцина. Она захватывает весь необходимый потенциал вирусных угроз, особенно в осенне-весенний период.

«В живой вирус гриппа вносится генетическая информация коронавируса. И вакцина становится активна в отношении Covid-19. Это серьезная находка», - отметил ученый.

Также разрабатывается вакцина, которая вводится в структуру некоторых бактерий, которые затем можно вводить в организм различными методами. Например, на платформе кисломолочных продуктов, уточнил Чехонин.

В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно на добровольной основе. В основном россиян прививают вакциной «Спутник-V»​.

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Текстовая трансляция

5 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Исследование пятой вакцины от коронавируса завершат в РФ до конца 2021 г. Она захватывает весь необходимый потенциал вирусных угроз, особенно в осенне-весенний период.

- Очное обучение студентов возобновляется в Москве с 8 февраля. Для студентов разблокируют карты для льготного и бесплатного проезда.

- В Подмосковье поступило еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Всего в регион поступило 214 тысяч доз вакцины от Covid-19.

- Более 116 тыс человек привились в Подмосковье от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно на добровольной основе.

- За сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 946 больных. В Москве - 2 032.