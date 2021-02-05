РИАМО - 5 фев. Столичные власти выделят субсидии для проведения капитального ремонта домов, представляющих из себя объекты культурного наследия, сообщает ТВЦ.

О внимательном отношении властей к памятникам архитектуры рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

«Нам нужно сделать все, чтобы максимально сохранить эти здания в первозданном виде. Поэтому абсолютно верное и правильное решение, что Москва помогает жителям с реставрацией таких домов. Благодаря этому будущие поколения также смогут любоваться этими шедеврами архитектуры. Именно так формируется преемственность поколений и любовь к своему городу», - сказал Козлов.

Парламентарий добавил, что в 2021 году работы проведут в девяти жилых домах, имеющих историческую ценность. Для проведения капремонта этих объектов город добавит собственные средства к тем взносам, которые накопили жители.

По словам Козлова, ремонт жилых архитектурных памятников требует значительных средств - на оценку и экспертизу объекта, оплату труда высококвалифицированных специалистов. Жители не всегда могут собрать необходимую сумму, поэтому власти оказывают им финансовую поддержку.

«Во время проведения капитального ремонта необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого дома и те затраты, которых потребует реставрация значимых архитектурных элементов», - отметил депутат.

Он добавил, что в исторических домах предстоит отреставрировать лепной декор и штукатурку, карнизы, барельефы, парапеты и балконы.

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