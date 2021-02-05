РИАМО - 5 фев. Очное обучение студентов столичных вузов возобновляется с 8 февраля, также им разблокируют транспортные карты для проезда в общественном транспорте, соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина опубликован на официальном сайте столичного градоначальника.

«С 8 февраля <…> возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Москвы», — говорится в документе.

Для студентов разблокируют карты для льготного и бесплатного проезда.

Ранее Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в столице. В связи с этим городские власти начали постепенно отменять антиковидные ограничения.

Так, с 18 января все московские школьники вернулись в классы, а с 22 января возобновилось очное обучение в колледжах и учреждениях дополнительного образования.

Также в столице для посетителей открылись музеи, библиотеки и другие культурные учреждения. Заработали детские центры и дневные лагеря. При этом сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Исследование пятой вакцины от коронавируса завершат в РФ до конца 2021 г. Она захватывает весь необходимый потенциал вирусных угроз, особенно в осенне-весенний период.

- Очное обучение студентов возобновляется в Москве с 8 февраля. Для студентов разблокируют карты для льготного и бесплатного проезда.

- В Подмосковье поступило еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Всего в регион поступило 214 тысяч доз вакцины от Covid-19.

- Более 116 тыс человек привились в Подмосковье от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно на добровольной основе.

- За сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 946 больных. В Москве - 2 032.