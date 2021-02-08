Проходят те времена, когда пансионаты для пожилых людей считались горьким уделом родителей, плохо воспитавших своих детей, теперь жить в подобном заведении престижно, потому что комфортно и интересно, сообщила исполнительный директор сети частных пансионатов для пожилых людей УК «Социальные системы» Алена Афонина.

Медицинский уход

фото УК «Социальные системы» Контроль давления в пансионате для пожилых ЖУКОВО

В лицензированных пансионатах для пожилых людей в штате есть врачи, медсестры и профессиональные специалисты по уходу.

«Раньше считалось, что должность сиделки не предполагает каких-то специальных навыков. Теперь специалисты по уходу должны пройти обучение. В него входят и знания по психологии, и основы геронтологии, и специфические навыки ухода, в том числе за лежачими больными», — сказала Афонина.

Безопасность

Все пансионаты регулярно проверяются пожарным надзором, Роспотребнадзором и другими службами.

Для обеспечения безопасности здоровья постояльцев усилены меры по профилактике Covid: сотрудники теперь работают вахтовым методом, чтобы минимизировать риск заражения, и проходят регулярные проверки на отсутствие коронавируса.

Развлекательная программа

фото УК «Социальные системы» Зал для занятий в Долгопрудном

При недостатке общения и впечатлений пожилые люди становятся раздражительными и пессимистичными. Поэтому в пансионатах УК «Социальные системы» постояльцев развлекают: пожилые люди поют, занимаются танцами, если состояние здоровья позволяет, играют в настольные игры, читают вслух.

В Жуково летом постояльцы могут проводить время в огороде, ведь у многих сохраняется привычка к дачным делам, а возможность выращивать цветы и овощи поддерживает интерес к жизни.

Семейное проживание

В пансионатах УК «Социальные системы» есть условия для проживания семейных пар.

«Бывает так, что у детей нет физической возможности заботиться о родителях. А для семейной пары важен не только уход, но и личное семейное пространство. Пары могут, например, воспользоваться специальной акцией: при заселении вместе с другом каждый получит скидку 15%! Она действует на время проживания, но не более 6 месяцев. Акция проводится до 1 марта 2021 года», — рассказала Афонина.

Дешевле, чем кажется

Цены на проживание начинаются от 990 рублей в сутки. Кроме того, в сети проходят акции. Так, до конца февраля 2021 года можно сэкономить до 6 тысяч рублей на проживание в любом из пансионатов сети. Узнать точную цену со скидкой можно на сайте, нажав кнопку «Рассчитать стоимость» или позвонив операторам кол-центра. При размещении цена по акции фиксируется не менее чем на 6 месяцев пребывания.