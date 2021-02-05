РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 фев. Задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопрос своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок обсудили в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Заместитель главы администрации муниципалитета по жилищно-коммунальному хозяйству Роман Комиссаров в пятницу встретился с руководителями управляющих компаний округа, представителями ООО «Рузский региональный оператор» и МособлЕИРЦ.

«Главный вопрос повестки – исполнение решений, принятых в ходе совещания 28 января. В первую очередь речь шла о погашении дебиторской задолженности перед регоператором управляющими компаниями «Август ЖКХ», ООО «Пик-Комфорт», ООО «Сфера», «Парковые Аллеи», ТСЖ «Путилково – Люкс» и другими», – говорится в сообщении.

Продолжается работа по выверке выставленных начислений за вывоз ТКО, по итогам которой будет составлен график погашения задолженностей или произведен перерасчет начислений.

В ходе совещания также обсудили вопрос своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок.

«Припаркованные автомобили возле контейнерных площадок препятствуют проезду мусоровозов. Роман Комиссаров поручил профильным сотрудникам в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по решению данной проблемы, УК – активнее вести диалог с жителями и призвал больше информировать о приложении «Народный инспектор», – добавляется в материале.

Программа «Народный инспектор» создана на базе мобильного приложения «Добродел». С его помощью пользователи могут самостоятельно бороться с такими нарушениями на территории Подмосковья, как парковка на газонах и детских площадках, выброс мусора из автомобиля, а также блокирование проезда для мусоровоза. Для этого достаточно снять короткий ролик и отправить его с помощью электронного сервиса.

В городском округе продолжает работу штаб по вопросам ЖКХ. Для включения вопросов в повестку можно направить их на электронную почту: 89015026008-turaeva@mail.ru.