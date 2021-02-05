РИАМО - 5 фев. Новый научный интернет-портал планируют создать в России с целью популяризации науки, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Текущий год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом науки и технологий. В стране пройдет ряд посвященных развитию науки мероприятий.

«Мы хотим создать информационный портал, виртуальную выставку, библиотеку, где можно посетить научные лаборатории, высокотехнологичные предприятия, войти в предлагаемые разделы и подразделы. Мы хотим, чтобы это была постоянно обновляющаяся выставка того, что есть в нашей науке сегодня», — сказал Сергеев.

Он отметил, что проект планируют реализовать совместно с Московским государственным университетом.

«Также пройдет большой конкурс школьников. Мы планируем это провести с Российским движением школьников», — заключил Сергеев.

Роботизированный ассистент преподавателя появится в столичном «Наукограде»>>