РИАМО - 5 фев. Столичные власти показали археологические предметы, найденные на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке в 2019 году, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Презентация археологических находок прошла в здании Мосгорнаследия на Пятницкой улице. Среди представленных находок - украшения, предметы быта, посуда, детали гардероба, оружие. Специалисты датируют их XVII-XIX веками.

«Работа над находками и реставрация продолжаются круглогодично. <...> Порядка 150 находок было обнаружено московскими археологами на Волхонке во время работ на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что процесс реставрации предметов довольно длительный. В настоящее время готовятся документы о передаче экспонатов в Музей Москвы.

На мероприятии также показали наконечники стрел, вазу и нательные православные кресты.