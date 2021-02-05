РИАМО - 5 фев. Расписание некоторых поездов на участке Киевского направления «Солнечная - Апрелевка» изменится с 6 до 7 февраля, несколько рейсов отменены, в связи с эти будут запущены компенсационные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«6 февраля с 22:55 до 09:55 7 февраля будут проводиться работы по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево Киевского направления», - говорится в сообщении.

Расписание рейсов: Внуково – Лесной Городок в 06:40; 09:15. Автобус проследует без остановок.

Лесной Городок – Внуково в 08:50; 09:40. Автобус проследует без остановок.

Нара – Киевский вокзал в 08:40. Автобус отправляется с остановки «Станция Нара». Он проследует с остановками: «Бекасово-1» - 08:52; «Кузнецовский свинокомплекс» - 08:58; «Поселок Рассудово» - 09:01; «Станция Селятино» - 09:11; «Деревня Алабино» - 09:18; «Улица Крылова» - 09:21; «Станция Апрелевка» - 09:26; «Станция Крекшино» (по требованию) – 09:42; «Платформа Кокошкино» (по требованию) – 09:56; «Деревня Зайцево» (по требованию) – 10:07; «Станция Лесной городок» (по требованию) – 10:14; «27 км» на Минском шоссе неподалеку от станции Внуково (по требованию) – 10:17; «Платформа Переделкино» (по требованию) – 10:39.

Для проезда необходимо предъявить билет на электричку указанного направления. Фактическое время отправления и прибытия на остановки будет зависеть от ситуации на Киевском шоссе. Пассажиров просят заранее планировать поездки.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно посмотреть на официальном сайте Центральной ППК, на станциях и остановках, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

В период пандемии пассажиров просят пользоваться общественным транспортом только в случае необходимости. Перед поездкой нужно надеть маску и перчатки. Их можно приобрести в кассах и у контролера.