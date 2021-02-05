РИАМО - 5 фев. Социологическое исследование отношения россиян к науке проведут в 2021 году, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Текущий год объявлен в РФ Годом науки и технологий. В стране пройдет ряд мероприятий, посвященных развитию науки.

«Будет проведено (социологическое - ред.) исследование по целому комплексу вопросов, чтобы понять к концу года, как изменился имидж науки в нашей стране», — сказал Сергеев.

Он отметил, что в вопросе популяризации науки сегодня очень важно участие как бизнеса, так и власти.​