РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. В пятницу поступило сообщение о минировании 10 школ в подмосковных Люберцах, в том числе и двух частных, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы администрации округа.

Сообщения о минировании поступили в школы в пятницу во второй половине дня.

«Докладывают о возможном минировании лицея №42, школ №№7, 8, 9, 11, 21 гимназий №№1, 16, а также школы английского языка в ТЦ «Парк-Сити» и частной школы «Орбита», - сказал собеседник агентства.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области сообщил, что информация о минировании школ в Люберцах в ведомство пока не поступала.