РИАМО - 5 фев. Подмосковные полицейские задержали 44-летнего жителя Москвы, которого подозревают в незаконном выращивании марихуаны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Мужчина организовал подпольную лабораторию по незаконному культивированию растений, содержащих наркотические средства, в одном из домов сельского поселения Баранцевское», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Полицейские обнаружили и изъяли 100 кустов растений, которые согласно химическому исследованию содержат в своем составе наркотическое средство каннабис массой около 1 килограмма.

Также в частном доме подозреваемого в Домодедове правоохранители нашли еще 112 кустов таких же растений.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.