РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 фев. Дом на 192 квартиры в жилом комплексе «Домодедово Парк» получил заключение о соответствии проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«С момента начала строительства на объекте инспекторы провели более 20 проверок. На данный момент после завершения итоговой проверки в Главгосстройнадзоре было принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии проектной документации», - сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Все работы на объекте завершены. Общая площадь дома - более 11,5 тысячи квадратных метров. Застройщиком выступило ООО «Специализированный застройщик «Град Домодедово».