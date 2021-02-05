РИАМО - 5 фев. Столичная прокуратура проводит проверку по факту происшествия в театре, где 13-летний подросток получил травму глаза из-за лазерной указки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительной информации, во время спектакля неизвестная женщина светила в сторону несовершеннолетнего лучом лазерной указки. В результате мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

После получения результатов проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Результаты процессуальной проверки, проводимой органами полиции, поставлены на контроль в прокуратуре.