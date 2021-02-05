РИАМО - 5 фев. Московский зоопарк опубликовал в Instagram забавное видео с пандой Диндин, которая катается со снежной горки в своем вольере.

«Друзья! Если вы уже устали от зимы, снега и метелей, посмотрите на нашу панду Диндин. Камеры в вольере засняли, как малышка катается с горки», - говорится в публикации.

Также в зоосаде посоветовали москвичам взять пример с Диндин и провести предстоящие выходные активно - кататься с горок и наслаждаться зимой.

Панд Жуи и Диндин привезли из китайской провинции Сычуань в Москву в конце апреля 2019 года. Бамбуковые медведи проживут в столичном зоосаде 15 лет. В то же время панды и их будущее потомство юридически принадлежат Китаю.

Панды живут в вольерном комплексе «Фауна Китая» на старой территории Московского зоопарка.

Панда Диндин катается с горки в Московском зоопарке>>