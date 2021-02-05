РИАМО - 5 фев. Из-за пандемии коронавируса правительство РФ решило перенести Всероссийскую перепись населения на сентябрь 2021 года, сообщается на сайте Росстата.
Ранее перепись планировали провести в октябре 2020 года, но потом из-за эпидситуации ее перенесли на апрель 2021 года.
«Сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период», — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, именно в сентябре большинство людей вернутся из отпусков и с каникул, а также будут готовиться к учебе и работе. Граждан по месту проживания будет находиться больше всего, что облегчит работу переписчиков.
Также в стране осенью будут максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков.
Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Переписчики будут использовать планшеты со специальным ПО.
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5 ФЕВРАЛЯ
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