РИАМО - 5 фев. Из-за пандемии коронавируса правительство РФ решило перенести Всероссийскую перепись населения на сентябрь 2021 года, сообщается на сайте Росстата.

Ранее перепись планировали провести в октябре 2020 года, но потом из-за эпидситуации ее перенесли на апрель 2021 года.

«Сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, именно в сентябре большинство людей вернутся из отпусков и с каникул, а также будут готовиться к учебе и работе. Граждан по месту проживания будет находиться больше всего, что облегчит работу переписчиков.

Также в стране осенью будут максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков.

Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Переписчики будут использовать планшеты со специальным ПО. ​

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5 ФЕВРАЛЯ

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