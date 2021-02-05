РИАМО - 5 фев. На новой неделе в Подмосковье и столице температура воздуха будет ниже климатической нормы на 8-10 градусов, морозная погода сохранится до 10 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.

В пятницу днем в Москве температура составит минус 11 – минус 9 градусов, по области – минус 14 – минус 9 градусов. Скорость ветра увеличится до 12 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица.

«6 и 7 февраля, в субботу и в воскресенье, местами пройдет небольшой снег, ожидается дальнейшее понижение температуры: ночью в Москве минус 18 – минус 15 градусов (6 февраля в центре города минус 14 – минус 12 градусов), по области — минус 21 – минус 15 градусов, днем в Москве — минус 13 – минус 10 градусов, по области — минус 15 – минус 10», — говорится в сообщении.

На дорогах образуется гололедица. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 5-7 градусов. Из-за порывистого ветра ощущение холода усилится.

В начале новой недели температура опустится еще на 3-5 градусов. Ночью будет минус 25 – минус 20 градусов, днем — минус 18 – минус 13 градусов. Ветер ослабнет, будет солнечно. Температура будет ниже нормы на 8-10 градусов.

Снег и никакого плюса: каким будет февраль 2021 года в Москве>>