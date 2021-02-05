РИАМО - 5 фев. В текущем году в промзонах столицы построят порядка 4,1 миллиона квадратных метров недвижимости, в числе которых 1,8 миллиона квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Всего в этом году на территории промзон мы планируем ввести в эксплуатацию 71 объект общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров, в том числе жилья – 1,8 миллиона квадратных метров. Причем два объекта общей площадью более 150 тысяч квадратных метров уже введены», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что градостроительными планами развития мегаполиса предусмотрена реорганизация порядка 70% территорий бывших производственных площадок.

Бочкарев отметил, что самые масштабные проекты реализуют на месте двух бывших заводов - ЗиЛ и «Серп и Молот». Потенциал развития имеют и другие промзоны, а именно «Грайвороново», «Востряково», «Калошино», «Братцево», «Большой Сити».