РИАМО – 5 фев. Экс-главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Владимир Высоцкий скончался на 67-м году жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.

«О его смерти сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. В настоящий момент причина смерти адмирала неизвестна», – говорится в сообщении.

Дерябин отметил, что смерть Высоцкого не связана с Covid-19.

Высоцкий занимал должность главнокомандующего ВМФ России с 2007 по 2012 годы.​