Пандемия, которая изменила нашу жизнь за год, нашла отражение и в искусстве. Музей Москвы совместно с галереей «Триумф» организовали необычную выставку «Музей самоизоляции», которая посвящена этому периоду. В экспозиции собраны истории горожан и десятки предметов быта, которыми делились как профессиональные художники, так и обыватели. Обозреватель РИАМО прогулялась по выставке и узнала, как самоизоляция изменила москвичей.

Выставка, на которой тревожно

Для удобства посетителей экспозиция разделена на разделы – «Начало», «Пик», «Плато» и «После». Каждый раздел выражает эмоцию, связанную с хроникой распространения коронавирусной инфекции в столице.

Например, первый раздел посвящен пространству и времени, которые в новой реальности переосмыслялись. Один из самых тяжелых разделов, вызывающих страх и тревогу – «Пик», который посвящен эмоциональному выгоранию людей, оказавшихся запертыми дома. «Плато» – раздел надежды, выставок на балконе, спектаклей в зуме и масочных экспериментов, один из самых светлых на выставке. Последний раздел «После», который по понятным причинам не закончен, рассказывает о мифах о коронавирусе, которые транслировали СМИ.

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Сигнальные ленты и эмоции в «упаковке»

Чувство тревожности возникает со входа на выставку, где нас встречает хроника еще не закончившейся пандемии в Москве.

«Начало» изображает первый этап пандемии, который настиг москвичей в марте и заставил многих усомниться в происходящем. Но, оставшись дома, горожане вынуждены были переосмыслить восприятие пространства и времени, и лишь из окна или из-за красно-белых лент наблюдать за тем, что происходит в городе. Не случайно в центре этого раздела устроено рабочее место горожанина, который явно не подозревал, что задержится в нем надолго.

На входе в «Начало» – «Упаковка эмоций» Марины Звягинцевой. Во время самоизоляции в нашу жизнь проникли страх, меланхолия и тревога, которые художница сделала осязаемыми, со своей формой, цветом и даже вкусом.

Здесь же – большой видеоурок о том, как правильно мыть руки, ведь это многих волновало в начале пандемии.

Анастасия Степанова создала серию картин, посвященных самоизоляции и переживаниям из-за невозможности выйти из дома, а Андрей Сяйлев перенес самые популярные посты из «Фейсбука» на кирпичи, которые напоминают археологические находки, транслирующие сообщения из далекого прошлого.

В каждом из разделов есть работы, которые сопровождают дневниковые записи самоизолянтнов. Например, карантинные хроники «День из жизни» Павла Отдельнова – о том, как приходил курьер, как они купили машинку для стрижки и устроили дома парикмахерскую. А Ксения Зяблова считала в своем дневнике самоизоляции, сколько часов проводила в интернете.

Окна и двери, которые так часто изображали художники, на выставке выглядят устрашающе: в тот период они разделяли нас с миром. А один из самых тревожных экспонатов – детские качели, перевязанные красно-белыми лентами, – и вовсе вызывает чувство негодования. Впрочем, красно-белые ленты, которыми «заперли» все объекты развлечения, тоже по-разному осмысляются художниками, но в одной эмоции они схожи – теперь при виде этих лент у нас будет возникать чувство повышенной опасности.

Дальше появляются разнообразные маски, которых так не хватало на первом этапе. Одна из них выполнена Виктором Спевацким в стиле стимпанк. Также здесь дом-шалаш (такие многие москвичи с детьми строили из подушек и одеял), ящик с гуманитарной помощью для школьников и комплектовочный лист. В ящике все как положено – консервы иваси, консервированная кукуруза, мука, какао.

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Город курьеров и цифровое истощение

Самый тяжелый раздел – «Пик». Этот период пришелся на апрель-май 2020 года, когда в городе могли передвигаться только курьеры, а главными героями были врачи. На выставке истории врачей представлены без прикрас, а рассказы самоизолянтов – удручающими и даже трагическими, как в случае с историями про домашнее насилие и разводы. Накануне лета москвичи устали от зум-конференций, и даже общение в сети уже перестало вызывать хоть какие-то эмоции.

Оборванные фразы выгоревших сообщений как символ эмоционального выгорания представил Игорь Самолет. Художник сам в начале пандемии провел в сети цикл перформансов, в итоге выгорел и покинул все цифровые площадки на время.

Здесь же – история из сети о девушке, которую уволили из-за коронавируса и приняли на другое место по этой же причине. А также коробки с городскими историями – о любимых кошках, песни для бабушек, нарисованные мультики, домашние игры.

Ключевая тема этого раздела – героизация курьеров, которых на выставке сравнивают и с космонавтами, и с путешественниками, им ставят памятники, и они как будто владеют ключами от города. В центре зала выставлены реальные портреты этих героев, которые рассказывают, как устроена их работа.

Здесь же – портреты врачей, которых создатели выставки демифологизируют, прямо противопоставляя улыбающимся и счастливым портретам медработников, которые заполонили Москву в мае. На выставке – реальные истории врачей, уставших, страдающих от масок и лишенных общения с семьей, но каждый раз переживающих за смерть пациента.

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Балконные выставки и пьяные хроники

Раздел «Плато», который по хронологии совпадает с московским летом, открывается переходным проектом от департамента транспорта, где в качестве арт-объектов представлены желтые санитайзеры Московского метрополитена, велосипеды сервиса «Велобайк» (во время изоляции их бесплатно предоставляли курьерам) и привычная для нас разметка дистанции 1,5 метра.

На этом этапе самоизолянты уже научились обустраивать рабочие места дома, и на выставке представлен пример такого пространства, в котором кураторы выставки предлагают поработать посетителям.

Из интересного – галерея «Балкон», идея которой пришла из Загреба и обрела популярность во всем мире, а также шкаф-картотека с предметами, созданными москвичами за время локдауна. Здесь и маски, и бисероплетение, и даже пьяные хроники самоизоляции – винные этикетки от бутылок, распитых в пандемию.

Здесь же можно увидеть спектакли в зуме, совместные занятия йогой и другие активности, которые горожане устраивали в период вынужденного затворничества.

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«Короли дивана» и новостные слухи

Последний раздел, который должен показать мир после коронавируса, пока не завершен. Здесь художники сосредоточились на влиянии информации на ситуацию с пандемией.

Одна из главных работ – «Жизненный цикл слуха», где на примере истории с «китайским следом» коронавируса показано, откуда возникла эта история и как распространялась в разных странах.

Еще одна интересная работа – «Генератор холодного тумана» Ульяны Подкорытовой, которая в формате теленовостей под пение и рычание сказочных существ зачитывает самые безумные новости эпохи весенней изоляции.

Другое осмысление пандемии связано с романом Оруэлла «1984», где он предсказал систему глобального контроля – это напомнило одному из авторов выставки весенние разрешения на перемещение по Москве.

Коронавирус для многих москвичей был связан и с библейскими темами. Например, филолог Дмитрий Костин создал свой Ноев ковчег, а Татьяна Яновская даже написала иконы.

Не обошлось на выставке и без отсылок к карантинным флешмобам: так появилась серия работ Ирины Кориной «Тени мебели», где диваны названы именем художников XX века – Ван Гог, Дали, Малевич.

Финальный экспонат выставки – гамак, который позволяет закрыться от мира ковида и безумных новостей и просто расслабиться.

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