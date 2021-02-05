РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 фев. Здание резиденции Деда Мороза загорелось в Городском парке подмосковного Красногорска, сообщил «РИАМО в Красногорске» директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

«Возгорание произошло в пятницу около 11:40. В настоящее время идет тушение пожара. О причинах произошедшего станет известно позже», - сказал Ковтун.

Он также добавил, что здание использовали для проведения мероприятий для детей не только в новогодние праздники. В настоящее время резиденцию готовили к празднованию Масленицы.