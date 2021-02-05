РИАМО – 5 фев. Таганский суд арестовал обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии на несогласованной акции 31 января, сообщает «Интерфакс».

«Сергея Василенко заключили под стражу на 1 месяц и 28 суток, то есть до 31 марта», – сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Мужчине предъявили обвинение по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Наказание по статье предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на аналогичный срок.

Пострадавших в результате возгорания нет.