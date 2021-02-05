РИАМО - 5 фев. За последние сутки в Подмосковье еще 1001 человек выздоровел от коронавируса после соответствующего лечения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Таким образом, за все время пандемии в Московской области инфекцию победили 158 141 человек.

В Подмосковье продолжается добровольная вакцинация от коронавируса. Чтобы сделать прививку нужны лишь паспорт и полис ОМС.

На текущий момент прививку от коронавируса сделали уже 116 499 человек. В Подмосковье вакцинация проводится бесплатно и только добровольно. Вакцина вводится внутримышечно в два этапа.

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Текстовая трансляция

5 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Исследование пятой вакцины от коронавируса завершат в РФ до конца 2021 г. Она захватывает весь необходимый потенциал вирусных угроз, особенно в осенне-весенний период.

- Очное обучение студентов возобновляется в Москве с 8 февраля. Для студентов разблокируют карты для льготного и бесплатного проезда.

- В Подмосковье поступило еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Всего в регион поступило 214 тысяч доз вакцины от Covid-19.

- Более 116 тыс человек привились в Подмосковье от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно на добровольной основе.

- За сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 946 больных. В Москве - 2 032.