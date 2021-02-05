РИАМО - 5 фев. С момента запуска в приложении «ЕМИАС.Инфо» электронной медицинской карты москвичи скачали его свыше 650 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

«Сервис работает в рамках единой цифровой платформы и продолжает пополняться новыми функциями — в декабре, например, в приложении появилась возможность записаться на вакцинацию от Covid-19. Запись на прививку открыта на две недели вперед и доступна в меню услуги «Запись к врачу». С телефона можно выбрать удобные день и время визита», – говорится в сообщении.

В настоящее время 60% скачиваний приходится на владельцев Android, остальные – на владельцев iOS-устройств.

В приложении имеется возможность синхронизации с приложениями Apple Health, а также Google Fit, которые в автоматическом режиме будут передавать данные в «Дневник здоровья» медкарты.

В названный раздел уже загрузили свыше 24 миллионов записей с показателями температуры тела, артериального давления, пульса, уровня кислорода и сахара в крови. Информация, которая поступает в приложение, помогает лечащему врачу составить наиболее полную картину здоровья пациента.

С целью интеграции приложения и медкарты необходимо открыть раздел «Прочее», который находится в приложении, нажать на «Отправку данных», выбрать номер полиса ОМС и нужные показатели.

Предварительно на портале mos.ru у пользователя должен быть открыт доступ к электронной медкарте, который желающий получает в течение пяти рабочих дней. Оформить доступ может москвич старше 15 лет, у него должен быть полис ОМС. На доступ к карте детей до 18 лет родители могут подать отдельную заявку.

Доступ к мобильной версии медицинской карты, которая позволяет пользователю просматривать результаты анализов и исследований, протоколы осмотра врачей и иные медицинские данные, открыли свыше семи месяцев назад.

Приложение доступно в Google Play, AppStore и AppGallery.

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