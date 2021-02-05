РИАМО - 5 фев. В 2021 году в Подмосковье для снижения смертности на железной дороге будут ликвидировать «народные тропы» к железной дороге (несанкционированные переходы), строить дополнительные ограждения возле путей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министерство провело совещание с администрациями округов по этому вопросу.

«В этом году приоритетное внимание необходимо уделить ликвидации «народных троп» - по этой причине в 2020 году погибло 203 человека – это 69% от общего числа всех погибших», — сказал замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

Он добавил, что в округах нужно ежемесячно проводить проверку железнодорожной инфраструктуры для выявления и ликвидации несанкционированных пешеходных переходов. В этом году нужно ликвидировать все такие тропы.

Важно также благоустроить территории у станций и подходы к пешеходным переходам, так как это тоже влияет на снижение числа погибших на железной дороге.

На участках, где погибли три и более человек, построят дополнительные ограждения воль путей. Появятся тротуары до ближайших санкционированных переходов. Утром и вечером на аварийных участках будут дежурить представители транспортной полиции, дружинники. Они будут привлекать нарушителей к ответственности.

В этом году на Московской железной дороге отремонтируют и построят 15 пешеходных переходов, потом еще 15 переходов будет организовано за счет бюджета Подмосковья.