РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Стационарный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции заработает 6 февраля в ТЦ «Светофор» подмосковных Люберец, говорится в сообщении Люберецкой областной больницы.

«Для всех жителей городского округа в возрасте от 18 лет начнет работать стационарный пункт вакцинации от Covid-19 в ТЦ «Светофор» (улица Побратимов, дом 7). При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. В день открытия, 6 февраля, пункт будет работать с 10:00 до 20:00, в остальные дни - с понедельника по субботу - с 12:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

Предварительная запись на прививку не требуется.

Первый стационарный прививочный пункт в торговом центре Люберец открылся в «Орбите» 2 февраля. За один день здесь прошли вакцинацию более 100 горожан.

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