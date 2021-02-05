РИАМО - 5 фев. За последние сутки в Московской области выявили 946 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе выявили 197 413 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В регионе продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Она проводится бесплатно и исключительно добровольно. Привиться можно как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах.

В Подмосковье от коронавируса привились 116 499 человек. В регион поступило 214 тысяч доз вакцины «Спутник V».

За последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 527 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 582 человека.

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Текстовая трансляция

5 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Исследование пятой вакцины от коронавируса завершат в РФ до конца 2021 г. Она захватывает весь необходимый потенциал вирусных угроз, особенно в осенне-весенний период.

- Очное обучение студентов возобновляется в Москве с 8 февраля. Для студентов разблокируют карты для льготного и бесплатного проезда.

- В Подмосковье поступило еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Всего в регион поступило 214 тысяч доз вакцины от Covid-19.

- Более 116 тыс человек привились в Подмосковье от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно на добровольной основе.

- За сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 946 больных. В Москве - 2 032.