РИАМО - 5 фев. Все покупатели жилой недвижимости в проектах Группы компаний «Инград» в феврале получат в подарок сертификат программы «Налоговый вычет FINGRAD», сообщает пресс-служба ГК «Инград».

Услуга включает декларирование доходов за 2020 год, а также оформление налоговых вычетов: имущественных, социальных, инвестиционных за три налоговых периода в рамках одной подачи документов в налоговую инспекцию.

FINGRAD предусматривает консультации по налоговому законодательству, оформление декларации 3-НДФЛ, отправку комплекта документов в налоговую инспекцию, контроль хода камеральной проверки и перечисление денежных средств на личный счет.

Сертификат предоставляет возможность получить услугу любому из супругов, купивших квартиру. Воспользоваться им можно уже в период декларационной кампании 2021 года, которая продлится до 30 апреля.​