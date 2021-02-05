РИАМО - 5 фев. График движения поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги изменится на период с 12 до 28 февраля 2021 года с 23:00 до окончания движения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Между станцией Кубанская и Курским вокзалом не будет движения. На участке ведутся работы вблизи ТПУ «Печатники». Поезда на на прилегающих участках будут ездить с увеличенными интервалами.

«Поезда Рижского направления в указанный период будут доезжать до Стрешнево, Дмитровской и Курского вокзала. Поезда Курского направления - до Царицына, Перервы и Кубанской. Отправляться в сторону области поезда также будут от указанных станций», - говорится в сообщении.

Рекомендуется заранее планировать поездку. Посмотреть актуальное расписание и стоимость проезда можно на официальном сайте ЦППК, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

В период пандемии Covid-19 общественном транспорте необходимо носить маски и перчатки. Их можно купить в билетных кассах или у контролера.