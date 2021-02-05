РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 фев. В Домодедове прошло заседание рабочей группы по внедрению на территории городского округа новой системы мониторинга контейнерных площадок, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В совещании участвовали заместитель начальника Госадмтехнадзора Московской области Евгений Агулов, глава городского округа Домодедово Александр Двойных, а также представители МинЖКХ Подмосковья и Каширского регионального оператора.

«В перспективе система позволит осуществлять контроль за соблюдением графика вывоза мусора, фиксировать регистрационные номера транспортных средств, припаркованных на контейнерных площадках и препятствующих вывозу ТКО», - сказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.

В Домодедове в тестовом режиме уже работает 39 «умных» камер видеонаблюдения системы мониторинга контейнерных площадок. Система в режиме реального времени определяет уровень наполнения баков со смешанными и сухими отходами. Информация в автоматическом режиме отображается на интерактивной карте.

Также в рамках рабочей поездки Агулов проверил работу Муниципального центра управления регионом. Комиссия отметила, что, согласно тепловой карте МЦУР городского округа Домодедово, наибольшее количество сообщений от граждан округа касается очистки тротуаров и пешеходных дорожек от снега. При этом просроченных и невыполненных обращений не зафиксировано.

В своей работе специалисты ситуационного центра также активно используют возможности системы «Безопасный регион», которая позволяет осуществлять мониторинг территории городского округа с 2002 камер видеонаблюдения.