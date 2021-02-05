РИАМО - 5 фев. Дорожные службы и коммунальщики продолжают убирать последствия прошедшего снегопада, снег на дорогах, общественных пространствах и дворах убирают более 9 тысяч дворников и дорожных рабочих, около 3 тысяч единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минувшей ночью в Подмосковье местами выпало до 9 сантиметров снега. Накануне снегопада дороги обработали противогололедными материалами.

«Сейчас осадков нет, но на дорогах гололедица в связи с резким похолоданием до минус 12 градусов. На дорожной сети усиленно работают около 1,5 тысяч единиц специализированной техники и около 1,4 тысячи дорожных рабочих. За минувшую ночь очистили и обработали противогололедными материалами более 16 тысяч километров областных дорог», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что в случае необходимости для обработки дорог задействуют дополнительную технику. Министр также призвал автомобилистов по возможности пересесть на общественный транспорт, чтобы дорожные службы выполнили свою работу и обеспечили комфортный и безопасный проезд по всем дорогам.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, от снега и наледи за ночь очистили 9,83 миллиона квадратных метров территории дворов и общественных пространств, реагентами обработали 8,49 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек, вывезли 3216 кубометров снега.

В первую очередь чистят выходы из подъездов, пешеходные дорожки, которые ведут к остановкам и социально значимым объектам. Затем чистят внутриквартальные проезды и детские площадки.