РИАМО – 5 фев. Тело мужчины было найдено в МХТ имени Чехова в пятницу, им оказался инженер нижней механизации сцены, сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя художественного руководителя - директора театра Марины Андрейкиной, он пришел на работу, переоделся, сел на кушетку и скончался.

«Был обнаружен коллегами, пришедшими на 20 минут позже него. Признаков насильственной смерти не обнаружено, причину смерти покажет вскрытие», - сказала Андрейкина.

Она добавила, что работнику было 60 лет. В театре он работал с 2019 года.

Сотрудники театра вызвали правоохранительные органы и супругу покойного.​