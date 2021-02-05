РИАМО – 5 фев. Мировой суд в Москве объявил часовой перерыв, чтобы оппозиционер Алексей Навальный ознакомился с материалами дела по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, сообщает ТАСС.
Ранее Навальный в своих соцсетях разместил видеоролик, в котором Артеменко поддерживает изменения в Конституцию РФ. Под видео блогер написал высказывания, порочащие честь и достоинство ветерана, а также подрывающие его репутацию.
«Объявляю часовой перерыв, так как Навальный заявляет, что не знаком с материалами дела», — сказала судья Вера Акимова.
Судья подчеркнула, что в деле пять томов.
По обвинению в клевете Навальному грозит штраф или обязательные работы.
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