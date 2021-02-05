РИАМО – 5 фев. Мировой суд в Москве объявил часовой перерыв, чтобы оппозиционер Алексей Навальный ознакомился с материалами дела по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, сообщает ТАСС.

Ранее Навальный в своих соцсетях разместил видеоролик, в котором Артеменко поддерживает изменения в Конституцию РФ. Под видео блогер написал высказывания, порочащие честь и достоинство ветерана, а также подрывающие его репутацию.

«Объявляю часовой перерыв, так как Навальный заявляет, что не знаком с материалами дела», — сказала судья Вера Акимова.

Судья подчеркнула, что в деле пять томов.

По обвинению в клевете Навальному грозит штраф или обязательные работы.​​