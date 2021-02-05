РИАМО - 5 фев. Индивидуального предпринимателя не допустили к участию в электронном аукционе на выполнение комплекса работ по содержанию территории городского парка «Авангард» в городском округе Электросталь, правила нарушили организаторы торгов, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парки Электростали» и муниципальное казенное учреждение городского округа Электросталь Московской области «Управление по конкурентной политике и координации закупок» неправомерно отказали индивидуальному предпринимателю в допуске к участию в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной», - говорится в сообщении.

Организаторы закупок должны будут обязательно устранить допущенные нарушения.