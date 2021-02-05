РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 фев. В городском округе Мытищи в деревне Троице-Сельцо с введением в эксплуатацию административно-бытового корпуса производства сельхозпродукции создадут порядка 120 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию административно-бытового корпуса в деревне Троице-Сельцо городского округа Мытищи, входящего в состав комплекса по производству сельхозпродукции.

«Введенный корпус — это первый этап строительства производственного комплекса сельскохозяйственного назначения «Троице-Сельцо». На территории административно-бытового корпуса смогут работать порядка 120 человек, площадь объекта составила 4 тысячи квадратных метров, там разместят офисы и бытовые помещения. Полноценный объект будут использовать для приемки и хранения крупных партий фасованной сельскохозяйственной продукции», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве региона. Застройщиком выступило ООО «Холдинг-Логист». Объем инвестиций составил 132 миллиона рублей.