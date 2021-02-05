РИАМО – 5 фев. Два подразделения МВД РФ могут объединить в одно, речь идет об оперативно-поисковом бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям, сообщает РБК.

Такое нововведение должно усилить контроль со стороны ФСБ над оперативно-разыскной деятельностью. Концепцию объединения должны озвучить весной этого года.

«Предполагается, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры. Эту концепцию рассматривали в течение двух лет, и сейчас она получила одобрение федеральной власти», - сказал источник издания.

Он уточнил, что курировать работу реорганизованного отделения будет один из замов руководителя бюро специальных технических мероприятий.

Пока ФСБ полностью контролирует деятельность бюро специальных технических мероприятий через аппарат прикомандированных сотрудников. ​