РИАМО - 5 фев. ООО «ДК Сервис24» включили в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта на оказание услуг по комплексному обслуживанию зданий и сооружений в клинике №1 ГБУЗ Московской области «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер» в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Клиника направила компании проект контракта, но представитель фирмы не подписал его электронной подписью в регламентированный срок.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», - говорится в сообщении.

Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения о ООО «ДК Сервис24» нужно включить в реестр недобросовестных поставщиков.