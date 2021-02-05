РИАМО - 5 фев. Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке столицы, во время тушения возгорания из подъезда эвакуировали около 20 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В 09:15 в МЧС поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Полбина.

«Происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 30 квадратных метров в одной из квартир на девятом этаже», — говорится в сообщении.

Пожар потушили. Сведений о пострадавших не поступало.

В целях безопасности из подъезда эвакуировали около 20 человек. Их разместили в соседних подъездах.