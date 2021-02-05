РИАМО - 5 фев. Порядка 400 тысяч школьников Подмосковья станут участниками проекта «Урок цифры», который пройдет для учащихся 1-11 классов, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и будет проходить с 8 по 22 февраля. В нем примут участие 1,1 тысяча подмосковных школ.

«Урок цифры» направлен на развитие ключевых цифровых компетенций у школьников, их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Такой формат позволяет будущим профессионалам Московской области изучать востребованные в мире ИТ-специальности уже со школьной скамьи. Ближайшие занятия «Приватность в цифровом мире» будут посвящены цифровой безопасности, принять участие в них можно на сайте урокцифры.рф», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

С помощью онлайн-тренажеров «Приватность в цифровом мире» обучающиеся узнают, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять мошенникам, а также научатся защищать свои персональные данные.

Участвовать школьники будут дистанционно – с компьютера, смартфона или планшета.

Российских школьников научат сохранять приватность в цифровом мире>>