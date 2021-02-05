РИАМО - 5 фев. Почти 30 миллионов социальных услуг на дому оказали москвичам в прошлом году, жителям помогали соцработники, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Помощь получили 120 тысяч москвичей, находящимся на надомном обслуживании.

«В начале 2020 года мы ввели новый перечень и стандарт оказания социальных услуг. Это позволило существенно перераспределить нагрузку соцработников», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что прежде на доставку продуктов и лекарств уходило очень много времени. Новые сервисы позволили сэкономить 40% этого времени.

«Среди почти 30 миллионов соцуслуг, оказанных москвичам на надомном обслуживании, 1,5 миллиона составили как раз услуги из нового перечня», — отметила Ракова.

Обратиться за социальной помощью москвичи могут по телефону: +7 (495) 870-45-09.

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