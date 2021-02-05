РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. Пожарные Подольска ликвидировали возгорание в квартире на улице Парковая, находящийся в ней мужчина погиб, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«5 февраля в 7:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Парковая, дом 41. В 7:35 пожар ликвидировали. Мужчина, находящийся в квартире, погиб», - сказал сотрудник.

Привлекаемые силы и средства: пять единиц техники, 19 человек.