РИАМО - 5 фев. В Подмосковье и столице до 22 часов 6 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской и Калужской областей.

В пятницу в Московском регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Температура составит минус 11 – минус 9 градусов.

6 февраля будет облачно, ожидаются небольшой снег и гололедица. Температура ночью составит минус 17 – минус 15 градусов, днем — минус 13 – минус 11 градусов.