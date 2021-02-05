РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 фев. Глава Балашихи Сергей Юров во время выездного совещания проверил на готовность новый детский сад на улице Твардовского, 24 в микрорайоне Южный, в начале марта учреждение откроет свои двери для юных воспитанников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Строительство дошкольного учреждения полностью завершено. Оно велось по национальному проекту «Образование». Дошкольное учреждение на 80 мест станет третьим зданием детского сада №36 «Жемчужинка».

«Детский сад для нас долгожданный с точки зрения обеспечения потребности жителей микрорайона Южный местами в дошкольное учреждение. Работы полностью закончены, сад введен в эксплуатацию. Сейчас мы ведем работу по передачи здания непосредственно учреждению», - сказал Юров.

Он добавил, что эти работы будут выполнены уже в феврале. Строители уйдут в течение недели, и в начале марта детский сад будет открыт.

По словам заведующей детским садом №36 Алены Корчагиной, каждая группа будет вмещать по 20 человек.

«Здесь будет ясельная группа для детей от 2 до 3 лет, три группы для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Педагогический персонал включает в себя 20 человек», - подчеркнула Корчагина.

Новое двухэтажное здание детского сада оснастили современным оборудованием. В каждой группе оборудованы шкафы для верхней одежды с электрической розеткой. В них выставляется температура для комфортного просушивания вещей после прогулок. Также в детском саду расположена комната безопасности со специальной вытяжкой и противопожарной дверью.