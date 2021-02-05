РИАМО - 5 фев. В 2021 году к 27 домам, строящимся по программе реновации, подведут новые дорогие или благоустроят уже существующие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Работы будут вести поэтапно, одновременно на 6 — 8 объектах. Закончить их планируют в разные сроки — с апреля по ноябрь 2021 года», - говорится в сообщении.

В ближайшее время работы начнутся на улице Юных Ленинцев в Кузьминках и на Карамышевской набережной в Хорошево-Мневниках.

По пять новых подъездных дорог в текущем году появятся в ЮЗАО и ЮВАО. В ЮАО и СЗАО обустроят по четыре дороги, в СВАО — три, в ЗАО и ВАО — по два, а в САО и ЦАО — по одному. В основном будут ремонтировать или расширять уже существующие дорогие.

Длина подъездного пути к каждому из 27 новых домов составит в среднем 300 метров, а ширина — порядка 6,5–7 метров.

При обустройстве дорог будет установлено порядка 200 фонарей, тротуары отделят бордюрным камнем, а после окончания работ уложат газоны.

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