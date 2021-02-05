РИАМО - 5 фев. В аэропорту Шереметьево к ответственности привлекли 16 водителей такси с момента введения новых правил въезда, в том числе у 10 из них эвакуировали машины из-за отсутствия разрешений на работу такси, медосмотров и технических осмотров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Шесть водителей на автомобилях бизнес-класса, которые вызвали пассажиры через приложения, работали нелегально под видом такси: без разрешений и необходимой атрибутики», — говорится в сообщении.

С 1 февраля в Шереметьеве действуют новые правила въезда. Теперь въезд на территорию с бесплатным временем пребывания в 10 минут возможен через 2 часа после первого заезда. Если же автомобиль въезжает на территорию аэропорта каждый день свыше двух раз в сутки, информация о нем будет передана для проверки разрешения такси.

Новые правила не скажутся для автомобилистов, которые встречают и провожают пассажиров, потому что даже при ошибке въезда водитель сможет бесплатно заехать на территорию еще раз.