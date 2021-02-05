РИАМО - 5 фев. После мощного снегопада, обрушившегося на Московский регион вечером 4 февраля, сугробы выросли до 35-40 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В настоящий момент в некоторых округах столицы продолжает идти небольшой снег.

«Погода (в пятницу – ред.) обусловится тыловой частью северо-атлантического циклона. Будут прорываться лишь отдельные массивы снеговых облаков и более студеный воздух с температурным фоном на 5-6 градусов ниже климатической нормы», - отметил Тишковец на своей странице в Instagram.

В течении будет дня облачно, с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем в столице составит минус 9 - минус 12 градусов. В Подмосковье - минус 8 – минус 13 градусов.

Вечером морозы усилятся, атмосферное давление будет расти и составит 742 миллиметра ртутного столба.